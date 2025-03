Driehonderd mensen waren aanwezig tijdens bijeenkomst `F35nee`

Paterswolde – Dinsdagavond kwamen meer dan 300 mensen naar het Familiehotel in Paterswolde en een aantal mensen kon de zaal niet meer in. Het is duidelijk dat de mogelijke komst van F35 straaljagers naar Groningen Airport Eelde (GAE) de gemoederen in beroering heeft gebracht. De aanwezigen waren voornamelijk bezorgd en kwamen bepaald niet pleiten vóór de F35 straaljagers. Defensie gaat in mei de knoop doorhakken schrijft Harendekrant.nl.

In het kort: Defensie overweegt per jaar 2300 keer een F35 te laten opstijgen en landen (4600 vliegbewegingen boven de regio) om zich beter te kunnen wapenen in een tijd van mondiale spanning en agressie. Het gaat dan om het trainen van piloten. Ondanks het door iedereen begrepen argument van veiligheid verzet het comité F35 Nee zich ferm tegen de keuze voor GAE.

In het Familiehotel waren ook bestuurders van de provincies Drenthe en Groningen aanwezig, maar ook van gemeenten. Namens het college van B en W Groningen, waar Haren bij hoort, was wethouder Rik van Niejenhuis aanwezig. Aan RTV Drenthe zegt Van Niejenhuis de opkomst een goede zaak te vinden. In verschillende presentaties door deskundigen op het gebied van geluid geluid, natuur en recreatie werd tijdens de bijeenkomst duidelijk gemaakt waarom men de F35 buiten de deur wil houden. De kernen van de betogen waren voorspelbaar:

1.Het geluid zal gehoorschade veroorzaken, maar ook stress.

2.De F35 zal de natuurgebieden, ruimschoots aanwezig in Groningen en Drenthe, ernstig verstoren.

3.De bulderende straaljagers zullen de recreatie in het gebied de nek omdraaien, aangezien ‘rust’ de belangrijkste trekpleister is.

Het comité F35 Nee wil niets weten van het verwijt ‘not in my backyard’ en zegt dat er goede redenen zijn om de F35 elders te laten trainen, op plaatsen waar de schade aan mens en natuur minder groot zal zijn. Lelystad heeft goede kaarten voor de F35, maar GAE staat bij Defensie op een goede tweede plek. Dat baart de tegenstanders grote zorgen. Zij wijzen erop dat Nederland al bovengemiddeld bijdraagt aan trainingen met de F35 en dat er goede redenen zijn om elders in Europa te vliegen, over gebieden waar nauwelijks mensen wonen. Meer en bron Harendekrant.nl.

Foto's