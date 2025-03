OM eist twee jaar cel tegen verdachte ongeluk Oldehove (Video)

Oldehove – ‘Verdachte heeft door zijn rijgedrag een ernstig ongeval veroorzaakt bij jonge jongens. Een van hen is ernstig gewond geraakt. Hij heeft het meest waardevolle wat er is, een mensenleven, weggenomen.

Hij was onder invloed. Sommige dingen zijn niet te bewijzen, omdat hij weggegaan is van de plek van het ongeluk. Als hij was blijven staan, was er uitsluitsel geweest over zijn middelengebruik.’

De verdachte heeft niks gezien. Hij remt niet en is daarnaast onder invloed. Volgens het OM heeft hij ernstige schuld aan dit ongeluk. Ook de hoeveelheid slachtoffers speelt mee in de eis. Hij eist twee jaar celstraf, zes maanden voorwaardelijk en een rijontzegging van vier jaar. Hij krijgt een proeftijd van drie jaar. Live Blog hier van RTV Noord(+meer informatie).

In 2001 is hij veroordeeld voor rijden onder invloed. Dit feit is inmiddels te oud om mee te nemen in de veroordeling. In die mishandelingszaak, die nog loopt en waar A. over zwijgt, zou hij zijn auto ingezet hebben in de mishandeling.

Foto's

Deel dit artikel