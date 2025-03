Delfzijl – De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een persoon welke vast kwam te zitten in het slib. Dit gebeurde bij de Baaisterhoofd in Delfzijl.

Het Oppervlakte Reddingsteam (ORT) van de brandweer wist de vrouw naar de kant toe te brengen.

De vrouw is vervolgens door een ter plaatse gekomen ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe de vrouw daar terecht is gekomen.

