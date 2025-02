Automobilist met 4x keer teveel alcohol op `in het voetgangersgebied`

Groningen – Een automobilist is zondagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De persoon reed met ruim vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op in een voetgangersgebied in de binnenstad. Dat meldt de politie zondagavond op sociale media.

Politieagenten waren aan het surveilleren in het centrum toen ze de auto zagen rijden. In het voetgangersgebied mogen geen auto’s komen. De bestuurder kreeg een stopteken waarna de politiemensen een controle uitvoeren. “Voor ons werd duidelijk dat de bestuurder onder invloed verkeerde”, schrijft de politie. “Daarop hebben wij de persoon meegenomen naar het politiebureau.”

Op het bureau bleek uit een ademanalyse dat de automobilist een alcoholgehalte van 940 µg/l had. Wettelijk is bepaald dat het gehalte in iemand zijn adem niet hoger mag zijn dan 220 µg/l. Dit is omgerekend 0,5 promille, wat gelijk staat aan ongeveer twee glazen alcohol. Voor beginnende bestuurders geldt een alcohollimiet van 88 µg/l. Omdat de persoon een alcoholgehalte had dat ruim vier keer hoger was dan toegestaan, moest het rijbewijs worden ingeleverd. Daarnaast kan de bestuurder diverse bekeuringen verwachten.

