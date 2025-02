Woning vol rook aan Oldambtlaan in Stad

Groningen – In een woning aan de Oldambtlaan, tussen het Stadspark en Hoogkerk, heeft zondagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond. Schrijft Oogtv zondagavond.

De melding van de brand kwam rond 21.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “De bewoners constateerden rook op de eerste verdieping”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Korte tijd later kregen we het bericht dat het vuur uit was, maar dat de woning vol rook stond. De bewoners werden door de centralist op de meldkamer gesommeerd om naar buiten te gaan.”

Brandweerlieden hebben in de woning een controle gedaan. “We hebben het pand geventileerd. Stichting Salvage is gewaarschuwd om de bewoners te gaan ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Je kunt je voorstellen dat er in de woning rookschade is ontstaan.” Wat er in de brand heeft gestaan is onbekend.

