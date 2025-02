Veendam – Hulpdiensten werden zaterdagavond omstreeks 22.30 uur opgeroepen voor een autobrand aan de Molenstreek in Veendam.



Hier is een brand in een auto ontstaan op de grote parkeerplaats. Bij aankomst van de brandweer was de brand inmiddels uit, wel heeft de brandweer het voertuig gecontroleerd. De politie heeft onderzoek gedaan bij het voertuig.

Foto's