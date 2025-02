Brandweer en boer redden paard uit sloot maar overlijdt (update)

Tolbert – De brandweer van Leek is vrijdagmiddag gealarmeerd naar het Holmerpad voor een dier in problemen.

Een paard is naast een paardenbak in de sloot belandt. Hoelang het dier al in de sloot lag is onbekend. De brandweer heeft samen met een boer het paard uit de sloot getrokken. Het paard had niet genoeg kracht om op te staan. Een vee arts kwam ter plaatse.

update; Het paard is later overleden. Het beestje kwam niet meer op kracht en kon dus niet meer opstaan, hierom is er voor gekozen het paard in te laten slapen. Dat meldt de eigenaar.

Foto's