OM eist levenslang voor dubbele moord in Weiteveen

Weiteveen – Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft levenslang geëist tegen een 51-jarige man uit Klazienaveen. Hij wordt verdacht van het op 16 januari 2024 plegen van een dubbele moord op een 44-jarige vrouw en een 38-jarige man in Weiteveen. Ook wordt hij verdacht van het bezit van illegale wapens in de periode van 1 september 2022 tot en met 16 januari 2024.

De in de ogen van het OM dubbele moord heeft zijn oorsprong in een langlopend conflict, dat begint nadat de verdachte zijn ouderlijk huis heeft verkocht aan de beide slachtoffers. De nieuwe bewoners klagen kort na die koop over gebreken aan dat huis. Dit leidt al snel tot een ruzie, waarbij een gezonde dialoog onmogelijk blijkt. “Niets was gericht op herstel, maar enkel op het halen van het eigen gelijk, zichzelf ingravend in de eigen loopgraven, voorzien van cameratoezicht op beide erven”, zegt de officier van justitie.

Pesterijen bedreigingen

Na de verkoop van zijn ouderlijk huis blijft de verdachte nog wel gebruik maken van een schuur naast de woning van de slachtoffers. De pesterijen en bedreigingen blijven doorgaan en meldingen en aangiftes volgen elkaar in sneltreinvaart op bij de politie. Aan beide kanten leeft de gedachte dat er niets mee wordt gedaan. In een onlangs verschenen rapport concludeert de politie zelf dat de focus van het conflict telkens lag op losse incidenten en onvoldoende op het patroon.

Confrontatie

Twee dagen voor de moord vindt wederom een confrontatie plaats tussen de latere slachtoffers, de verdachte en de partner van de verdachte. De officier van justitie constateert daarbij provocerend gedrag vanuit de verdachte en zijn partner. De verdachte zou daarbij een soort kopstoot hebben gehad en ook bedreigd zijn door het latere mannelijke slachtoffer. De laatste wordt na het incident meegenomen door de politie. Uiteindelijk komt hij de dag erna op vrije voeten, zonder dat er op dat moment al een vervolgingsbeslissing is genomen.

Kille afrekening

Rond de woning van de slachtoffers en de schuur van verdachte stond een groot aantal camera’s. Ook filmen betrokkenen elkaar regelmatig. Ondanks dat op de noodlottige 16de januari in 2024 de camera’s bij de schuur van verdachte vrijwel allemaal worden uitgeschakeld door de verdachte, staan de beide moorden op beeld. Nadat de verdachte camera’s heeft uitgezet, ziet hij de 44-jarige vrouw wegrijden. Hij kan zien aan de rijrichting dat zij haar dochter naar school brengt en daarna waarschijnlijk terugkomt. Hij gaat naar zijn auto en rijdt de vrouw bij terugkomst klem. Terwijl zij het klemrijden vanuit haar auto filmt, loopt de verdachte naar haar auto. Daar aangekomen schiet hij met meerdere schoten de vrouw dood. Het is een kille afrekening die door het slachtoffer zelf is gefilmd.

Slachtpartij

Daarna rijdt de verdachte met zijn auto met hoge snelheid het erf op van het huis waar de vrouw en haar partner wonen. Hij roept de 38-jarige man, maar ziet dat hun 12-jarige zoon de deur opent. De verdachte zegt in de deuropening onder meer dat zijn moeder een ongeluk heeft gehad. Hij loopt daarna de woning binnen en duwt uiteindelijk de jongen opzij. In de woning loopt hij volgens het OM naar de slaapkamer waar de 38-jarige vader van de jongen ligt te slapen. Met zijn wapen schiet de verdachte op hem, dwars door de deken heen.

Het slachtoffer vlucht het bed uit, glijdt uit en wordt daarna door de verdachte meerdere malen met een mes in de rug gestoken. Dit alles onder de ogen van de 12-jarige zoon, die nog met een keukenmesje de verdachte probeert tegen te houden. Het mes in de hand van de jongen breekt alleen af.

Op de beelden is te zien dat de gewonde vader van de jongen naar buiten vlucht, terwijl de verdachte op dat moment een nog groter vuurwapen uit zijn auto haalt. Met dat wapen volgt hij het bloedspoor dat het slachtoffer achterlaat, “als een jager die op zijn prooi afgaat”. Uiteindelijk schiet de verdachte meermalen met het geweer van korte afstand op hem, waaronder éénmaal in het hoofd, terwijl het mannelijke slachtoffer dan al voor dood in een greppel of droge sloot is beland in zijn poging te vluchten. Daarna steekt verdachte hem meerdere malen met een fiks mes en slaat hij hem uiteindelijk tien keer op het hoofd met de kolf van het geweer. “Een slachtpartij”, zegt de officier van justitie in zijn requisitoir. Vlak daarna belt de verdachte onder meer 112 en neemt hij een live Facebook-video op.

Planmatige aanpak

Volgens de officier van justitie is er sprake van het nemen van twee levens met voorbedachte rade. Immers, de verdachte heeft een soort van afscheidsmail geschreven voordat hij overging tot zijn daad. Ook heeft hij bijna alle camera’s rond zijn schuur uitgezet en bestudeert hij van te voren hoe de 44-jarige vrouw wegrijdt. Als zij terugkomt en hij haar klem rijdt heeft hij twee geladen handvuurwapens en extra munitie bij zich. Nadat hij haar heeft doodgeschoten zoekt hij bewust de partner van de vrouw op. Dat doet hij eerst binnen en later, nadat hij nog een wapen uit de auto heeft gepakt, buiten. Dit complex van factoren wijst op een planmatige aanpak van de verdachte.

PBC-onderzoek

Het Pieter Baan Centrum heeft uitgebreid onderzoek naar de persoon van de verdachte gedaan. Op basis van dat onderzoek gaat de officier van justitie er vanuit dat de daden van de verdachte volledig aan hem toe te rekenen zijn en dat de bij hem geconstateerde stoornissen geen doorwerking hebben gehad in zijn handelen. Van een verminderde toerekenbaarheid is in zijn ogen dan ook geen sprake.

Het betreft twee mensen die uit het leven zijn gerukt door een verdachte die geen verantwoordelijkheid neemt. “Het gebeurt hem allemaal, het overkomt hem”, geeft de officier van justitie aan. “Maar hij zegt niet ‘ik heb dit gedaan’. De spijt is ver te zoeken richting de slachtoffers. (…) Verdachte verstikt zich in zijn eigen waarheid, in zijn eigen overtuiging niet te willen wijken en is berekenend (geweest) in zijn handelen. Dit heeft geresulteerd in twee gruwelijke moorden.”

De rechtbank in Assen doet in Maart 2025 uitspraak in deze zaak. Lees ook RTV Drenthe.

