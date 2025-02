Beeld: Sneeuwval in Groningen, `even genieten` & Diverse ongevallen

Regio – Groningen werd ook woensdag weer wakker met `een witte wereld`. Het was koud, guur en glad. Veel mensen genieten van de sneeuw.

Er ligt een behoorlijke laag sneeuw. Hoelang het blijft liggen is niet bekend. Voor het verkeer was het minder. Er gebeurden veel ongevallen in de hele Provincie. Zet jouw foto op onze Facebook.

Auto glijdt uit de bocht in De Wilp

Op de Keuningsweg in De Wilp is een auto uit de bocht gegleden. Meldt RTV Noord. Twee busjes botsen bij Doezum Op de N980 bij Doezum, vlak bij Grootegast, zijn twee bestelbusjes op elkaar gebotst. Auto’s glijden van de A7 bij Marum Op de A7 bij Marum is het spekglad. Meerdere auto’s zijn daar van de weg gegleden. Rijkswaterstaat heeft ‘alles ingezet wat we hebben’ Rijkswaterstaat: ‘Tussen de driehoek Assen-Groningen-Leek is meer sneeuw gevallen dan verwacht. We hebben alles ingezet wat we hebben aan sneeuwschuivers en strooiwagens’, meldt een woordvoerder aan RTV Noord.

