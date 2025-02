Ijsbaan bij rotonde Gieten, bus raakt naast de weg

Gieten – Vanwege de vele sneeuwval in het noorden van het land is woensdag de N34 ter hoogte van Gieten tijdelijk veranderd in een ijsbaan.

Een lijnbus is van de weg geraakt en daarbij in de berm tot stilstand gekomen. In de bus zaten op dat moment passagiers. Niemand raakte voor zover bekend. Een bergingsbedrijf takelt de bus uit de berm.

Even verderop probeerde een vrachtwagen de afslag op te rijden bij Gieten. De vrachtwagen kwam niet verder vanwege de gladheid en strandde.

Lijnbussen ondervinden hinder bij het busstation Gieten. Op video beelden is te zien hoe bussen glijden. Alle bussen in Groningen/Drenthe rijden niet meer. Dit duurt waarschijnlijk tot 13:00 uur

