Groningen – Dinsdagavond heeft er rond 22:50 uur een steekincident plaatsgevonden bij de Nieuwstad in Groningen, de hulpdiensten waren snel ter plaatse.

De politie heeft de straat afgesloten, wat er precies is gebeurt is onbekend. Bij het steekincident raakte er één persoon gewond, deze is behandeld door het ambulancepersoneel.

Foto's