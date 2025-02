Man die voortdurend zijn broek liet zakken moet worden behandeld

Groningen – De 35-jarige man uit Oude Pekela die tot elf keer toe zijn seksuele driften niet in bedwang kon houden en anderen daarmee lastigviel, moet worden behandeld. Dat is het oordeel van de rechter.

Voor het tonen van zijn geslachtsdeel, aanranding en sturen van filmpjes van zijn geslacht is de man veroordeeld tot 63 dagen cel, waarvan 60 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van veertig uur.

Behandeling noodzakelijk

Een aanzienlijk lagere straf dan het Openbaar Ministerie (OM) voorstelde: een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van tien maanden. De rechter hecht er meer belang aan dat de man wordt behandeld. De dertiger was actief tussen 2022 en 2024. Het maakte niet uit waar hij was, hij liet overal zijn broek zakken. In de trein, bij de supermarkt, bij een mondhygiënist, op het politiebureau, bij de reclassering. In de bioscoop duwde hij zijn geslacht tegen het been van een vrouw.

Diefstal

De rechter noemt dit ronduit hinderlijk, onfatsoenlijk en aanstootgevend gedrag. Vooral de vrouw in de bioscoop joeg de Pekelder de stuipen op het lijf. Ook maakte hij zich schuldig aan diefstal, een afwijkend strafbaar feit tussen al die zedendelicten. De man kampt met de psychische stoornis schizofrenie en is verstandelijk beperkt. Dit handelen kan hem in verminderde mate worden aangerekend.

Inmiddels is gestart met begeleiding en behandeling. Sindsdien houdt de man zijn broek aan en loopt hij in de pas. Dit pad moet verder worden bewandeld, vindt de rechter. Een taakstraf met een lagere voorwaardelijke straf zoals nu is opgelegd, is voldoende.

