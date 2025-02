NCG: Onderzoek naar fouten in beoordelingsrapporten

Regio – In de media is de afgelopen dagen aandacht geweest voor de kwaliteit van de beoordelingen die NCG heeft laten uitvoeren. Onder andere bewoners hebben hun zorgen geuit over fouten in hun beoordelingsrapporten. NCG neemt deze signalen zeer serieus en gaat dit nader onderzoeken.

Algemeen directeur Marieke Ferwerda: ‘We vinden het uitermate vervelend als bewoners ondanks alle kwaliteitscontroles toch beoordelingen krijgen waarin fouten zitten. Bewoners moeten kunnen vertrouwen op de juistheid en volledigheid van hun rapport.

Duidelijk moet worden wat de omvang en oorzaak van het probleem is. Daarom starten we zelf een onderzoek. Daarnaast heeft de staatssecretaris Herstel Groningen een onafhankelijk onderzoek aangekondigd. Op basis van deze onderzoeken gaan we bekijken welke specifieke acties nodig zijn. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners weten dat ze gratis juridische en bouwkundige hulp kunnen inschakelen.’

Fouten in rapporten

‘Op dit moment zijn we bekend met enkele tientallen rapporten waar fouten in staan. Deze gevallen hebben onze aandacht. Maar niet alle signalen bereiken ons. Dat is jammer. Daarom roepen we bewoners op om zich bij ons te melden als ze twijfels hebben over hun beoordelingsrapport. Dat kan via hun bewonersbegeleider of ons contactcentrum.’ Fouten in het rapport hoeven overigens niet te betekenen dat woningen onterecht veilig zijn verklaard. Ingenieurs gebruiken vaak rekenmethodes die uitgaan van de meest slechte situatie die je kunt bedenken. En bij de beoordelingen houden ze ruime marges aan. Als er twijfels zijn, wordt een woning niet veilig verklaard.

Het is mensenwerk

In 2024 heeft NCG ruim 5.000 beoordelingen laten uitvoeren. Daarbij gaat de kwaliteit altijd boven snelheid. Toch zijn fouten op zulke grote aantallen helaas niet te voorkomen. Het blijft mensenwerk bij zowel de ingenieursbureaus als bij NCG. Maar iedere fout is er een teveel. NCG neemt deze signalen dan ook zeer serieus en gaat ze nader onderzoeken. Daarnaast heeft de staatssecretaris Herstel Groningen een onderzoek aangekondigd. We zijn hierover met de staatssecretaris en het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) in gesprek. Hoe dit onderzoek eruit gaat zien en wanneer het klaar is, is nog niet bekend. Op dit moment heeft dit geen gevolgen voor de versterkingsopgave. NCG verwacht nog steeds dat het merendeel van de versterking in 2028 klaar is.

Kwaliteit staat voorop

NCG legt veel nadruk op de kwaliteit van de beoordelingen. De kwaliteit wordt op de volgende manieren geborgd:

Er worden wettelijke eisen gesteld aan een beoordeling. Daarnaast moeten NCG en de ingenieursbureaus zich houden aan de landelijke veiligheidsnorm en aan de rekenmethoden die door het ACVG zijn goedgekeurd.

Voor het uitvoeren van beoordelingen maakt NCG gebruik van gespecialiseerde en onafhankelijke ingenieursbureaus. Aan de hand van door de ACVG goedgekeurde beoordelingsmethode wordt door elk ingenieursbureau altijd volgens dezelfde criteria onderzocht of een woning voldoende veilig is bij aardbevingen.

Naast deze waarborgen aan de voorkant voert NCG kwaliteitscontroles uit op de opgeleverde rapporten. De kwaliteitscontroles worden uitgevoerd door seismische en bouwkundige specialisten van NCG.

NCG gaat altijd uit van het oordeel van de onafhankelijke deskundige. NCG mag en zal nooit zelf een beoordelingsrapport aanpassen. Ook zal NCG een ingenieursbureau nooit opleggen om hun oordeel of de versterkingsmaatregelen te veranderen. NCG doet wat nodig is voor de veiligheid.

Meer woningen op norm

In tegenstelling tot een aantal jaren geleden voldoen steeds meer woningen direct aan de veiligheidsnorm. Dat heeft verschillende redenen:

De gaswinning uit het Groningenveld is in stappen afgenomen en in april 2024 definitief gestopt. Het KNMI, het Staatstoezicht op de Mijnen en TNO verwachten dat het stoppen van de gaswinning zorgt voor minder aardbevingen. En voor minder zware aardbevingen. De grond zal dus minder bewegen tijdens een aardbeving, waardoor woningen minder risico lopen. Woningen voldoen daardoor eerder aan de veiligheidsnorm dan in het verleden.

Bij de start van de versterkingsopgave in 2016 was er in Nederland beperkte kennis over de effecten van geïnduceerde aardbevingen als gevolg van de gaswinning. De kennisinstituten in Nederland hebben deze kennis in de afgelopen jaren kunnen opbouwen. Daardoor weten experts steeds beter of een woning veilig is bij een aardbeving.

