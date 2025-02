Veendam – Op de Veendammerweg N963 is donderdagmiddag een auto over de kop geslagen. De auto ramde een lantaarnpaal en vloog daarna over de kop.

De bestuurster is met de schrik vrijgekomen. De auto is weggesleept door een berger en het verkeer werd tijdelijk omgeleid schrijft RTV Noord.

Foto's