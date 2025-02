Eelde blij: `Vliegen op Airport Eelde mag straks tot middernacht`

Eelde- Groningen Airport Eelde hoopt vanaf volgend jaar vroeger en later te mogen vliegen. De ministerraad heeft ingestemd met langere openingstijden.

Het vliegveld hoopt dankzij de ruimere openingstijden op drie keer zoveel passagiers en nieuwe bestemmingen. Directeur Meiltje de Groot is tegen RTV Noord(+bron en meer informatie hier) opgetogen over het kabinetsbesluit. ‘We zijn ontzettend blij. Onze openingstijden worden mogelijk verruimd met anderhalf uur per dag.

Bij het voorgenomen besluit is volgens minister Barry Madlener van Infrastructuur ‘nadrukkelijk’ rekening gehouden met de omgeving. ‘Het vliegveld blijft nu al ruimschoots binnen de afgesproken geluidsnormen, en dat blijft zo. Ook worden maatregelen genomen om luchtverontreiniging tegen te gaan.’ aldus RTV Noord.

Foto's