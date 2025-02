Meerdere woningen ontruimd aan de Hoge Borgh in Leek vanwege een gaslekkage

Leek – Maandagmiddag is aan de Hoge Borgh in Leek een gaslek ontstaan. De omgeving werd ruim afgezet en meerdere woningen werden ontruimd.

Ter plaatse bleek tijdens werkzaamheden een gasleiding geraakt te zijn in de kruipruimte van een woning. Aldus omstanders is de gaslucht in de omgeving goed te ruiken. Omdat de brandweer het lek niet goed kon bereiken werd besloten een aantal omliggende woningen te ontruimen en de afzetting te vergroten.

Enexis werd ingeschakeld om de betreffende woning af te sluiten van het gas om zo het gevaar voor een explosie te verwijderen. Tot die tijd blijft brandweer Leek ter plaatse.

