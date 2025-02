Woningbrand in Nieuwe Pekela snel onder controle

Nieuwe Pekela – De brandweer werd maandagochtend gealarmeerd voor een woningbrand aan de Tilstraat in Nieuwe Pekela.

Het betreft een woonboerderij. Omdat het onbekend is wat er precies brand is er op voorhand middelbrand gegeven meldt de brandweer via X. Updates via VR.

De brand is ontstaan door Infraroodpanelen die tussen de vloer en het plafond bevestigd zaten. Ze hebben wat sloopwerkzaamheden uitgevoerd om de brand goed in beeld te krijgen. Door dat de bewoners de brand snel hebben ontdekt is erger voorkomen.

Ze doen nog een nacontrole om er zeker van te zijn dat alles uit is. Ook doen ze een CO meting om er zeker van te zijn dat er voor de bewoners geen schadelijke stoffen aanwezig zijn. Salvage zal de bewoners bijstaan in de afhandeling van de ontstane schade.

Foto's

Deel dit artikel

Social media