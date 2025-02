Groningen- Op de Verlengde Hereweg tussen de Goeman Borgesiuslaan en de Vestdijklaan heeft zondag op maandagnacht een eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een bestelbus met broodkratten tegen een boom was gereden.

Ook is een lantaarnpaal is daarbij geraakt. De weg was daarom tijdelijk afgesloten. Het lijkt erop dat de chauffeur niet gewond is geraakt. De ravage is groot.

Foto's