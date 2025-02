Politie zoekt camerabeelden en getuigen autobrand Troelstralaan

Groningen – Een auto die geparkeerd stond aan de Troelstralaan in Groningen stond in de nacht van zaterdag op zondag in brand. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt of het gaat om brandstichting en zoekt daarom camerabeelden en getuigen.

De politie ontving zondagochtend omstreeks 01:30 uur melding van een autobrand aan de Troelstralaan in Groningen. Een personenauto die daar was geparkeerd stond in brand. De politie is direct een onderzoek gestart en kijkt daarbij of de autobrand mogelijk een brandstichting betreft.

Getuigen en camerabeelden gezocht:

Vandaag vindt er verder onderzoek plaats naar de toedracht van de autobrand aan de Troelstralaan in Groningen. De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord. Ook als u camerabeelden heeft uit deze omgeving waarop mogelijk iets verdachts te zien is, komt de politie graag met u in contact. Neem contact op met de politie via 0900-8844. Als u liever anoniem meldt kan dat via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

