Deel Vrijheidsplein in Groningen dit weekend afgesloten voor werkzaamheden

Groningen – Dit weekend wordt een deel van het Vrijheidsplein in Groningen afgesloten wegens afrondende werkzaamheden aan de middenberm en een rioolinspectie. De afsluitingen maken deel uit van het project Aanpak Ring Zuid.

Vanaf zaterdag 05.00 uur tot maandag 00.00 uur is de verbinding vanaf de A7 (uit de richting Drachten) naar de Laan Corpus den Hoorn en de westelijke ringweg (N370) niet toegankelijk. Ook verkeer vanaf Ring West kan niet rechtstreeks naar de zuidelijke ringweg in de richting van het Julianaplein.

Omleidingen zijn ingesteld via de andere ringwegen. Bestemmingsverkeer naar MartiniPlaza moet omrijden via de Laan Corpus den Hoorn en de Paterswoldseweg. Automobilisten die vanaf de westelijke ringweg richting het Julianaplein willen, kunnen hun route vervolgen via de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn.

Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd en de verkeersborden ter plaatse goed te volgen.

