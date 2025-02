Chloorlekkage op het Chemiepark in Farmsum

Farmsum – Zaterdagmiddag zijn de hulpdiensten met spoed opgeroepen voor een middel IBGS aan de Oosterhorn in Farmsum. De brandweer kwam ter plaatse vanwege een kleine chloorlekkage en besloot op te schalen omdat er sprake was van geen wind.

Uit voorzorg is het chemiepark ontruimd, terwijl de brandweer bezig is met het in kaart brengen van het incident. De brandweer heeft daarbij een verkenningseenheid van de brandweer opgepiept, hun hebben verschillende metingen gedaan in de omgeving. Uit de metingen heeft uitgewezen dat de verspreiding van de lekkage binnen de hekken van het Chemiepark is gebleven, waardoor de situatie stabiel bleef. Daarom hoeven bewoners en bedrijven in de omgeving geen extra voorzorgsmaatregelen te treffen.

De brandweer heeft gewacht tot dat de leiding van de chloorlekkage druk loos was, dit om verdere risico’s uit te sluiten. Rond kwart voor vijf heeft de brandweer afgeschaald naar kleine IBGS. Dit betekent dat de bedrijfsbrandweer nog blijft en de overheidsbrandweer retour gaat naar de brandweerkazerne.

