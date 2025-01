Marum – Op de A7 in richting Heerenveen is dicht bij Marum een ongeval ontstaan. Hierbij is een bestelwagen op de zijkant beland. Vanaf Boerakker komen auto’s in de file en de vertraging is een half uur.

In de file van de A7 richting Heerenveen is nog een nieuw ongeval gebeurd. Daarbij zijn meerdere voertuigen betrokken. Inmiddels kan het verkeer weer over één rijstrook en is de weg niet meer dicht.

