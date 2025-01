Brand uitgebroken in schuurtjes aan de A.T. Voslaan in Appingedam (update)

Appingedam – Vrijdagmiddag rond 15:45 uur is er brand uitgebroken in een rij schuurtjes/ bergingen aan de A.T. Voslaan in Appingedam. De brand ontwikkelde zich snel, waardoor de brandweer al snel opschaalde naar ‘Middel brand’. Dit betekende dat naast de brandweer van Appingedam ook het korps uit Delfzijl werd opgeroepen om de brand onder controle te krijgen.



De brandweer had moeite om bij de brandhaard te komen en moest daarom meerdere bergingen openbreken met een stormram en een kettingzaag. Dit was nodig om de vlammen te bestrijden en uitbreiding van de brand te voorkomen.

Omstanders en buurtbewoners vermoeden brandstichting, maar de oorzaak van de brand is nog niet officieel vastgesteld. De hulpdiensten doen onderzoek naar de toedracht van de brand.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, maar de schade aan de garageboxen is aanzienlijk.

