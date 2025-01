Groningen – Vrijdagmiddag om 14:30 uur heeft op de Korreweg bij de rotonde een ongeval plaatsgevonden.

Een automobilist zag hierbij een fietser over het hoofd, hierdoor raakte het voertuig de fietser. De fietser is daardoor ten val gekomen, het is onbekend of hij gewond is.

Door het incident op de rotonde staat er een kleine file. De politie maakte een rapportage op

Foto's