Eindelijk: ‘Meesteroplichter’ Johan S. twee jaar de cel in

Groningen – De notoire oplichter Johan S., die een tijdlang woonde in Ten Post, moet twee jaar de cel in. dat kreeg hij maandag van de rechter te horen. Ook in onze provincie liet S. een spoor van vernieling na schrijft RTV Noord en RTV Oost.

S. bestelde van alles voor zijn cateringbedrijf, maar betaalde nooit voor de geleverde diensten en producten.

Belinda van P. (51), de ex-vriendin van S. en voormalig partner in crime, kreeg een taakstraf van honderd uur. Het Openbaar Ministerie (OM) had vier jaar cel tegen S. geëist. S. is al zo’n dertig jaar actief als oplichter en werd meerdere malen veroordeeld. Meer op RTV Noord.nl.

