Groningen- Op de A7 vlak voor Groningen(afslag Westerbroek) is een bedrijfsbusje in de sloot beland na een aanrijding op de snelweg. 1 rijstrook was afgesloten.

De bestuurder werd behandeld in de ambulance en hoefde niet naar een ziekenhuis. Het incident zorgt voor een file tussen Hoogezand en Groningen.

Foto's