Haren- In een woning aan de Jagershof in Haren is maandagavond brand uitgebroken. Het betrof een pannetje op het vuur. De woning stond vol rook. De bewoners stonden buiten toen de brandweer aankwam.

De woning werd geventileerd. De bewoner werd gecontroleerd door de ambulance. Hoe groot de schade is, is niet bekend.

Foto's