Veendam – De eigenaar van deze fiets wordt gezocht! De fiets werd onder verdachte omstandigheden aangetroffen. De politie heeft het vermoeden dat deze fiets van diefstal afkomstig is.

Ben jij de eigenaar van deze fiets? Of weet je van wie deze fiets is? Laat het hun dan weten. Dan kan via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan via 0800-7000.

Foto's