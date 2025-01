Code Geel: KNMI waarschuwt weer voor dichte mist

Het KNMI waarschuwt dinsdagavond voor dichte mist. Voor de provincie Groningen geldt er een ‘code geel’.

De waarschuwing is van kracht sinds 18.00 uur. “Met uitzondering van het zuiden van het land komt er dinsdagavond plaatselijk dichte mist voor. Deze kan lastig zijn voor het verkeer”, schrijft het KNMI. Op het KNMI-meetstation in Eelde was er rond 19.20 uur sprake van een zicht van ongeveer driehonderd meter. Op sommige locaties in Drenthe en Friesland is er sprake van ‘dichte mist’. Zegt Oogtv.nl.

De waarschuwing voor mist geldt tot dinsdagavond 21.00 uur. Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing voor alle andere provincies met uitzondering van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

