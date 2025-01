Groningen- In een woning aan de Nieuwe Boteringestraat is maandagmiddag rond 16:05 uur brand uitgebroken. De brandweer ging na aankomst op onderzoek uit in het studentenpand.

Zeker één persoon is door ambulancepersoneel nagekeken, mogelijk op letsel door rookinhalatie. De straat was tijdelijk afgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Over de oorzaak is niets bekend.

