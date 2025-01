Groningen – Op de N46 bij afrit Beijum-noord is maandagochtend een auto van de weggeraakt en door de gladheid en tegen een boom tot stilstand gekomen. Dat gebeurde in de rijrichting van Meerstad.

De weg was op dat moment spiegelglad, een weginspecteur van Rijkswaterstaat was aan het strooien. De auto liep forse schade op. De bestuurder is na behandeling van het ambulancepersoneel, overgebracht naar het ziekenhuis .

Foto's