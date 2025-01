Grote twijfels over sluitingstijd horeca

Groningen – Het Groningse nachtleven wordt de laatste jaren geplaagd door verschillende problemen. Een meerderheid van de gemeenteraad ziet een sluitingstijd voor de horeca niet zitten, maar de burgemeester wil dit punt wel meenemen in een integraal onderzoek.

“Het gaat heel veel over de sluitingstijd in de horeca. Maar het is helemaal niet gezegd dat we dat gaan doen”, vertelt burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA). “In de afgelopen maanden dat u mij als burgemeester hebt leren kennen, zult u tot de ontdekking zijn gekomen dat ik houd van een integrale aanpak.” Daarmee bedoelt de burgemeester dat als zich een probleem aandient, dat je kijkt naar alle mogelijkheden, de samenhang, hoe je dit op kunt lossen.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA): “Ik wil geen paniek zaaien”

In de horeca spelen verschillende problemen. Het gaat bijvoorbeeld over overmatig drank- en drugsgebruik. Het gaat over de toename van het aantal gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En het gaat over de toename van geweldsincidenten. Van ’t Veld: “Bij de oplossing kijken we naar de korte en naar de langere termijn. Op korte termijn hebben we sinds kort horecastewards ingezet. De eerste resultaten daarvan zijn positief. Maar ik wil ook breder kijken. In dat kader kijken we naar een sluitingstijd. Dat we daar onderzoek naar willen doen, dat zegt helemaal niets over de uitkomst. Daar wil ik ook niet op vooruit lopen. Ik wil helemaal geen paniek zaaien.”

“We moeten de problemen onder ogen zien”

Volgens de burgemeester draagt een breed onderzoek bij aan een goede oplossing. “Groningen heeft een mooi uitgangsgebied. Dat moeten we koesteren. Maar we moeten ook de problemen onder ogen zien. Horecaondernemers die zich niet aan de afspraken houden, die moeten aangepakt worden. In de korte tijd dat ik nu burgemeester ben, heb ik ook al een aantal zaken moeten sluiten.”

Nachtburgemeester Misha Pchenitchnikov: “Dat er over een sluitingstijd gesproken wordt vind ik bizar”

Toch schrikt een meerderheid in de raad van het idee dat een sluitingstijd überhaupt genoemd wordt. Nachtburgemeester Misha Pchenitchnikov bijvoorbeeld. “Het actieplan om de Groningse nacht beter en veiliger te maken, ziet er goed uit. Aspecten rond veiligheid, middelengebruik, communicatie en de nachtvisie komen heel mooi naar voren. Maar dat er ook gesproken wordt over de sluitingstijd, dat vind ik bizar. Juist het hebben van geen sluitingstijd maakt Groningen bijzonder en verhoogt ook de veiligheid. In andere steden zie je dat alles om 03.00 uur dicht gaat. Iedereen gaat tegelijkertijd de straat op wat wrijving en opstootjes in de hand werkt. Ik pleit er daarom voor om naar andere maatregelen te kijken.”

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Sluitingstijd zien wij niet zitten”

Olivier van Schagen van Student & Stad is het daar mee eens: “De Groningse nacht is heel mooi. Duizenden studenten, Stadjers en toeristen genieten van wat de nacht te bieden heeft. Maar er zijn ook problemen: het aantal incidenten rond grensoverschrijdend seksueel gedrag is toegenomen alsook andere incidenten. Dit komt omdat wapenbezit normaler lijkt te zijn geworden. Het instellen van een sluitingstijd, om het tij te keren, zien we niet zitten.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Is dit niet heel kortzichtig van Student & Stad?”

Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Student & Stad maakt stennis terwijl dit niet nodig is. De burgemeester heeft gezegd dat ze alles breed wil bekijken. Niemand hier zegt dat er een sluitingstijd moet komen. Is het niet heel kortzichtig van u dat u zegt dat 1, 2 en 3 onderzocht mogen worden, maar 4 en 5 niet?” Van Schagen: “Wij vinden het zo’n slecht idee dat het ’t onderzoeken niet waard is. Een onderzoek sorteert ook voor op een sluitingstijd, waarbij dit kan leiden tot een tunnelvisie. Met het invoeren van een sluitingstijd maak je de nacht kapot, je tast de ziel aan. In dit geval is het medicijn dan erger dan de kwaal die je op wilt lossen.”

Safe spaces

Ook andere partijen geven aan de sluitingstijd niet te omarmen, maar zijn wel nieuwsgierig naar het onderzoek en de resultaten. Wat partijen daarnaast belangrijk vinden zijn safe spaces. Deze zijn nu al te vinden bij evenementen, maar zouden breder ingezet kunnen worden. Student & Stad stelt voor om naar Rotterdams voorbeeld te gaan werken met Safe’R Spot. Dit is een bus met tafels, stoelen een kacheltje waarmee het een veilige plek biedt voor iedereen die dit tijdens het uitgaan nodig heeft. Ook D66 geeft aan dat er behoefte is aan een dergelijke safe space.

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappelijk probleem”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) geeft aan niet op de hoogte te zijn van het specifieke voorbeeld, maar wil dit wel meenemen in een evaluatie. “Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappelijk probleem dat je niet snel oplost. Het gaat over bewustwording en het doorbreken van taboes. En dat vraagt om de lange adem en de inzet van meerdere partners. De safe spaces die we bij evenementen hebben, daarvan weten we dat er gebruik van wordt gemaakt. De inzet wordt dit jaar geëvalueerd.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Jonge tieners hebben nooit geleerd hoe je een leuke tijd kunt hebben”

Daarnaast lijkt het partijen ook verstandig dat er extra ingezet wordt op jonge tieners die voor het eerst op stap gaan. Femke Folkerts van GroenLinks: “Sinds de coronacrisis zie je een verschuiving. Voor de crisis ging je als tiener een avond met je zus mee om het nachtleven te leren kennen. Tijdens de coronapandemie kwam het nachtleven stil te liggen. Bij de heropening trokken jongeren, die geen ervaring hadden met uitgaan, galopperend de Poelestraat in. Zij hebben nooit geleerd hoe je een leuke tijd kunt hebben. Ik denk dat het belangrijk is om hier aandacht voor te hebben.”

Gesprek aangaan

De VVD vraagt waar GroenLinks aan zit te denken. Folkerts: “Ik denk dat het verstandig is om aan de voorkant het gesprek op scholen op gang te helpen. Wat is prettig uitgaan? Wat is middelengebruik? Maar ook horecabedrijven hebben hier een belangrijke rol in, alsook horecastewards. Een gebied aanwijzen als veiligheidsrisicogebied of gaan werken met sluitingstijden, dat vinden wij controversiële maatregelen dat binnen onze fractie stuit op vele praktische en principiële bezwaren.”

