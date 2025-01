Wehe-den Hoorn – De politie was zondag op zoek naar een 59-jarige man. Hij was op zaterdagmiddag 18 januari rond 14:30 uur voor het laatst gezien in Wehe-den Hoorn.

De politie maakte zich zorgen om de gezondheid van Peter. Hij is rond 14:30 uur vertrokken vanuit Wehe-den Hoorn en hij heeft geen telefoon of geld bij zich. Mogelijk vertrok hij met de fiets. Dit is een oude groen/blauwe herenfiets. Update 14:31 uur: De vermiste man is terecht. Eerder deelden we een foto hem. Deze verwijderen we en we vragen aan iedereen die de foto gedeeld heeft om hetzelfde te doen. Bedankt voor het delen van informatie en eventuele tips.

