Politie maakt zich zorgen over vermiste 59-jarige Peter

Wehe-den Hoorn – De politie is op zoek naar de 59-jarige Peter. Hij is op zaterdagmiddag 18 januari rond 14:30 uur voor het laatst gezien in Wehe-den Hoorn.

De politie maakt zich zorgen om de gezondheid van Peter. Hij is rond 14:30 uur vertrokken vanuit Wehe-den Hoorn en hij heeft geen telefoon of geld bij zich. Mogelijk vertrok Peter met de fiets. Dit is een oude groen/blauwe herenfiets. Signalement: Man

177 cm lang

Tenger postuur

Kaal

Draagt een grijs ringbaardje en een bril Toen hij vertrok droeg hij een donkerblauwe joggingbroek met opschrift ‘Australian’, een groene ¾ gewatteerde jas, een gebreide grijze muts, geel/bruine werklaarzen en een rood/bruine trui/hoodie. Weet je waar Peter is? Of heb je hem mogelijk gezien? Laat het de politie weten via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Is er sprake van spoed? Bel dan 112! Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.If you have any information on the whereabouts of this missing person, please contact the police at 0800-6070. From outside the Netherlands, please dial: +31793459800.

Foto's

