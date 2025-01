Vernielingen in Hoogkerk tijdens de jaarwisseling, getuigen gezocht

Hoogkerk – Tijdens de jaarwisseling zijn er in Hoogkerk meerdere vernielingen gepleegd door meerdere personen. Dit gebeurde onder meer bij een supermarkt (Poisz) aan de C.Jetsesstraat en bij een winkel aan de Zuiderweg. Ook zijn er meerdere bushokjes vernield. De totale schade wordt inmiddels geschat op tienduizenden euro’s. De politie doet onderzoek naar deze vernielingen. Zo doen we buurtonderzoek en bekijken we camerabeelden waar de vernielingen op te zien zijn.

Om erachter te komen wat er precies is gebeurd zijn ze op zoek naar getuigen en meer informatie. Was u tijdens de jaarwisseling getuige van deze vernielingen? Weet u wie de daders zijn? Of heeft u andere informatie voor ons onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via meldmisdaadanoniem.nl of door te bellen naar 0800-7000.

Vermeld hierbij het BVH-nummer: Vernieling Supermarkt C.Jetsesstraat – 2025002621 of vernieling winkel Zuiderweg – 2025008583.

Foto's