Auto en fietser botsen,1 lichtgewonde & Ongeval Appingedam

Groningen – Op de Korreweg heeft vrijdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. Hierbij is de fietser lichtgewond geraakt.

Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis. De politie maakte en rapportage op.(foto`s van de Korreweg)

Appingedam – Op het Bolwerk in Appingedam zijn vrijdagmiddag twee automobilisten op elkaar gebotst. Eén van de twee chauffeurs is door ambulancepersoneel gecontroleerd op verwondingen. Meldt RTV Noord.

Foto's