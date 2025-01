Woning verdachte beklad na zedenzaak in Stadskanaal

Stadskanaal – De politie heeft sinds begin dit jaar een man aangehouden wegens een zedenzaak in Stadskanaal.

Omwonenden hebben de woning van de verdachte aan de Gelderselaan in Stadskanaal woensdag beklad. Rondom de woning zijn zwarte hekken geplaatst en is de woning dicht getimmerd. Op de gevel staan nog leuzen.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt woensdag aan Hart van Nederland dat vorige week maandag een man is aangehouden op verdenking van het misbruiken van minderjarige meisjes. Volgens verschillende buurtbewoners zou het mogelijk gaan om 8 kinderen, dat is niet bevestigd. Hij zit momenteel nog in voorarrest.

Foto's