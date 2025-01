Ongeval op de A7 nabij Midwolde

Midwolde – Op de A7 net iets voorbij afslag Leek is donderdagochtend een ongeval gebeurt.

In de rij richting van Groningen waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Hulpdiensten waaronder de ambulance en brandweer van Marum kwamen met spoed ter plekke gekomen. De brandweer heeft beide voertuigen bekeken en zo nodig veilig gesteld.

De ambulance ontfermde zich over de slachtoffers. Of er iemand naar het ziekenhuis is vervoerd is onbekend. 1 rijstrook was afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Er ontstond een file. De weg is weer vrij.

Foto's