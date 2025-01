Grote uitslaande brand in woonhuis Drentse Winde (Video)

Winde – Hulpdiensten zijn zondagavond opgeroepen voor een zeer felle brand bij een woning aan De Steeg in het Drentse Winde.

De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Meerdere korpsen uit de omgeving kwamen met spoed ter plaatse. De brand begon bij het dak van de woning als schoorsteenbrand , en was al snel uitslaand. Niemand raakte gewond. Video Youtube.

update: Een binnenaanval was niet meer mogelijk vanwege de vuurbelasting. Vandaar dat het bluswerk van buiten moest komen, maar toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al uit het dak. Het vuur was bij de schoorsteen ontstaan. Het vermoeden bestaat dat het vuur dan ook in het rookkanaal is ontstaan en hierna zich heeft uitgebreid en overgeslagen naar het dak.

Foto's

