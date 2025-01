Politie; persoon in koud water geduwd, getuigen gezocht

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over een incident dat plaatsvond op woensdag 1 januari 2025 (Nieuwjaarsdag) omstreeks 07:00 uur aan de Sluiskade in de stad Groningen.

Een persoon is hier door twee personen met opzet in het koude water geduwd. Heb jij iets verdachts gezien aan de Sluiskade omstreeks 07:00 uur? Of heb je meer informatie die ons kan helpen? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Doe je dit liever anoniem? Dan bel je met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. (zaak: 2025007791)

