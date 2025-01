Gat in de weg in Leek: ‘De stenen staan te dansen in de grond’

Leek – De Romboutstraat in Leek is sinds woensdagmiddag deels afgezet vanwege grondverzakkingen. Volgens straatbewoners is de verzakking te wijten aan de slechte staat van de riolering en boomwortels die ondergronds groeien. Gemeente Westerkwartier vermoedt dat een breuk in een rioleringsbuis inderdaad de reden is van het gat in de weg.

‘Gisteravond werden we door de gemeente gesommeerd om de auto’s te verplaatsen’, zegt straatbewoner Harm-Jan. ‘De grond lijkt hier dusdanig te verzakken dat de stenen staan te dansen in de grond.’ Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's