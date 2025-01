Gemeente ziet geen aanleiding om te stoppen met slimme verkeerslichten (update)

Groningen – De gemeente ziet geen aanleiding om de slimme verkeerslichten uit te schakelen. Volgens wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer zijn de voordelen van de installaties vele malen groter dan de eventuele nadelen.

De fractie van D66 had het onderwerp aan de kaak gesteld. Vorig jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens namelijk haar zorgen geuit over de verkeerslichten. De systemen worden gebruikt om bijvoorbeeld de aantallen voertuigen te tellen. De systemen zijn verbonden met internet en apps van weggebruikers waardoor er gereageerd kan worden op verkeersdrukte wat leidt tot een betere doorstroming. Door contact te maken met apps op mobiele telefoons is het bijvoorbeeld mogelijk om volledige ritten in kaart te brengen, inclusief datum, tijd en snelheid. De Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich zorgen dat er op grote schaal persoonsgegevens worden gebruikt zonder dat hier een duidelijke grondslag voor is. Om die reden heeft de gemeente Amsterdam voorlopig afgezien van de plaatsing van deze slimme apparatuur.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Slimme installaties voldoen aan de eisen”

In Groningen bevinden zich onder andere slimme verkeerslichten op de westelijke ringweg. Als het aan Broeksma ligt, blijven die daar ook staan. “Wij nemen de Autoriteit Persoonsgegevens serieus. De systemen waar we het over hebben, verzamelen geen essentiële informatie van inwoners. Wanneer er nieuwe technologische producten op de markt verschijnen, wordt er onderzoek gedaan wat deze apparaten precies doen. Bij dat onderzoek wordt er ook gekeken naar het privacyvraagstuk. Bij deze apparaten is dit zowel landelijk als lokaal gebeurd. De conclusie is dat ze geplaatst konden worden. De slimme installaties in de gemeente voldoen aan de eisen en we zien geen aanleiding om er mee te stoppen.”

“Installaties zorgen voor een betere doorstroming”

De belangrijkste reden om er niet mee te stoppen zijn de voordelen. “De installaties zorgen voor een betere doorstroming”, vertelt Broeksma verder. “Een betere doorstroming verhoogt de verkeersveiligheid en draagt bij aan CO₂-reductie. En met de systemen kunnen we bepaalde voertuigen prioriteiten geven. Een lijnbus bijvoorbeeld, maar ook als er een brandweer- of politiewagen met zwaailicht en sirene nadert. Dat zijn allemaal voordelen die we met deze systemen binnen kunnen tikken.”

