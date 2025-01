Uitslaande schuurbrand in Wildervank (update)

Brandweer Groningen, Info via X

Wildervank – De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een schuurbrand aan de Raadhuisstraat in Wildervank. Omdat het een uitslaande brand betreft is er door de meldkamer opgeschaald naar middelbrand.

Update: Door de brand zijn er een aantal gasflessen ontploft. Omwonenden zijn daarom verzocht om hun woningen te verlaten. Dit doen ze om een veilig werkgebied te krijgen. Wel hebben zebte maken met een harde wind maar door in te zetten op alle kanten van de schuur kan de brandweer de brand onder controle krijgen melde de voorlichter via hun website van VR Groningen.

Update 2: Salvage is ingeschakeld voor de afhandeling van de schade. Omdat er mogelijk asbest vrijgekomen is , wordt de omgevingsdienst Groningen ingeschakeld om de opruimwerkzaamheden te coördineren.

