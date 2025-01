Kolham: Getuigen gezocht van brandstichting auto, personen zijn gevlucht !

Kolham – De politie is op zoek naar getuigen van een brandstichting van een gestolen auto, die is aangetroffen op de Rijksweg Oost bij Kolham. De politie kreeg op zaterdag 4 januari rond 01:20 uur een melding van een autobrand. Bij het voertuig waren geen personen meer aanwezig.

Ze zijn een onderzoek gestart en daaruit blijkt ook dat er waarschijnlijk meerdere personen bij het brandende voertuig zijn weggevlucht. Ook blijkt uit onderzoek dat het gaat om een gestolen auto.

Ze willen nu graag weten waarom het voertuig in de brand stond en we kijken ook of we meer duidelijkheid kunnen krijgen over de personen die mogelijk zijn weggevlucht. Als iemand rond dat tijdstip iets heeft gezien van de brandstichting, dan horen we dat graag. Wellicht heeft iemand personen zien wegvluchten of heeft u camerabeelden vanuit de omgeving waarop een verdacht voertuig of verdachte personen staan.

Weet je meer? Of heb je andere tips of informatie? Bel dan met de politie via 0900-8844. Wil je je informatie liever anoniem achterlaten? Bel dan naar 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Foto's