Scooter gaat in vlammen op in Groningen

Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag is een scooter volledig uitgebrand op een voetbalveldje aan het Seringenhof in Groningen. Rond 03:22 uur ontving de brandweer een melding van de brand.

Bij aankomst troffen de brandweerlieden een scooter aan die volledig in brand stond. Ondanks hun snelle optreden bleef er weinig over van het voertuig. De restanten van de scooter werden geblust, maar het voertuig was niet meer te redden.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting of een andere oorzaak. Dat meldt Rtvnoord.

