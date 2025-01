Beroving minderjarige aan de Nieuwe Markt(bij Forum) in Groningen

Groningen – Donderdag 2 januari om 19:15 ontving de politie een melding van een beroving aan de Nieuwe Markt in Groningen. Een minderjarig slachtoffer werd daar beroofd van haar elektrische fiets(Fatbike). In tegenstelling tot hoe het incident is gepagerd gaat het dus niet om een overval, maar om een beroving meldt de politie vrijdag aan 112Groningen.

Ter plaatse spraken ze met het slachtoffer en enkele getuigen. Ze onderzoeken de zaak nu. Op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Mensen met meer informatie roept de politie op om dit te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

