Hele dag vertraging op spoor tussen Groningen en Zwolle door storingen (update)

Groningen – Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten donderdag de hele dag rekening houden met vertragingen, die kunnen oplopen tot een half uur.

Tussen Assen en Beilen is een spoorstaaf gebroken. Die wordt in de nacht van donderdag op vrijdag gerepareerd. Daardoor rijden er tussen Zwolle en Assen alleen sprinters, omdat slechts één spoor beschikbaar is tussen Assen en Beilen. Als de reparatie overdag uitgevoerd zou worden konden er donderdag helemaal geen treinen rijden.

De intercity’s op het hele traject gaan pas vrijdagmorgen weer rijden. Tussen Assen en Beilen reden bussen, maar daar rijden inmiddels ook weer sprinters. Schrijft Oogtv.

