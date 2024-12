Siddeburen – Op oudjaarsdag kwam er een melding van een voertuig brand aan de Oostwoldjerweg in Siddeburen.

Ter plaatse bleken er meerdere voertuigen in de brand staan, de voertuigen stonden naast de afrit van de N33.

Deze plek is een jaarlijkse (traditie) om voertuigen in de brand te steken. Vorig jaar was op dezelfde plek een voertuig brand.

Foto's