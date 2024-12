Brandweerman Peter stopt na 38 jaar

Veendam – Peter Schoonbeek is na 38 gestopt bij de brandweer van Veendam. Met een grote stoet brandweervoertuigen werd hij vanmiddag van huis gehaald door collega’s en oud collega’s van de Veendammer brandweer.

De stoet vertrok richting café De Bank waar Peter rechtstreekst in de uitzending van RTV Noord tijdens de Grunniger 1000 werd geïnterviewd. Henk de Haan speelde vervolgens een stukje trompet met de afsluitende woorden Peter bedankt, Peter bedankt….

Vervolgens werd er via het centrum van Veendam koers gezet naar de brandweerpost aan de Langeleegte, hier moest nog een brandje worden geblust onder toezicht van alle aanwezigen.

Daarna was er binnen in de huiskamer een hapje en een drankje. Hier ook een mooi speech met een aantal anekdotes uit het verleden. Ook burgemeester Annelies Pleyte kwam nog langs met een tas vol oliebollen.

Peter Schoonbeek begon bij de bedrijfsbrandweer van Avebe om vervolgens door te stromen naar de gemeentelijke brandweer, deze ging in januari 2014 op in de Veiligheidsregio Groningen.

Naast bevelvoerder, was hij ploeg chef binnen post Veendam. Daarnaast was hij instructeur voor nieuwe brandweerlieden. Ook was hij jarenlang jurylid bij het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité. Een aantal functies zal de komende maanden nog worden voortgezet waarna ook deze worden afgebouwd.

Foto's