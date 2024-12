Schuur brandt uit in Roden, politie gaat uit van brandstichting

Roden – Aan de Schultelaan in Roden is in de nacht van zondag op maandag een schuur naast een huis volledig uitgebrand. Een bewoner die de brand probeerde te blussen, moest door ambulancepersoneel worden behandeld voor rookvergiftiging.

Precies een jaar geleden was er bij hetzelfde huis brand. Het ging toen om brandstichting, waar mogelijk een explosie aan vooraf was gegaan. De politie gaat, mede vanwege deze voorgeschiedenis, uit van brandstichting. Er werd sporenonderzoek verricht en de politie doet onderzoek. Dat meldt dvhn.nl

